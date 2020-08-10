Сфотографироваться с измученными животными снова предлагают на ростовской набережной

Ростовчане попросили фотографов прекратить издевательства над животными. Фото: соцсети

Ростовчане потребовали перестать мучить животных, с которыми предлагают сфотографироваться на набережной.

Горожане открыли целую дискуссию в одном из городских пабликов соцсети после того, как кто-то опубликовал снимок со спящей на руках у фотографа мартышкой. Местные жители уже не в первый раз замечают, что звери находятся без движения или в сонном состоянии.

- Вот с такой замученной спящей красотой фотографируют на набережной. Ни много, ни мало 250 рублей. Не делайте таких же ошибок, - написал автор поста.

«А мы вчера не могли понять, мартышки спят от того, что поздний вечер был, и они устали, или же их чем-то напоили снотворным. Видимо, снотворным», - сообщил один из комментаторов.

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Фото сделал один из горожан, опубликовав его в Instagram.

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