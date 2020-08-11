Назначили нового исполняющего обязанности прокурора Ростовской области

Должность занял заместитель прокурора Сергей Паволин. Фото: прокуратура Ростовской области.

Назначен новый исполняющий обязанности прокурора Ростовской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Должность занял Сергей Паволин. Он окончил Саратовскую академию права. С 1997 году Паволин поступил на службу в прокуратуру Смоленской области. В ведомстве он последовательно замещал должности помощника Сафоновского межрайонного прокурора, следователя и заместителя прокурора этой же прокуратуры, прокурора Рудянского района, Сафоновского межрайонного прокурора. Он также возглавлял отдел по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Смоленской области.

В 2013 году Паволин стал заместителем прокурора Ростовской области. В настоящее время он также указан в качестве исполняющего обязанности прокурора.

Прокурор Ростовской области Юрий Баранов оставил должность в июне. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию. После этого исполнять обязанности прокурора стал Андрей Сысоенков. В настоящее время он работает в должности первого заместителя прокурора.

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