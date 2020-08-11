Ростовчанка попросила продлить маршрут № 44 до ЖК "Платовский"

В Ростове попросили продлить маршрут №44. Фото: 2ГИС

В Ростове местная жительница предложила продлить маршрут общественного транспорта №44.

Наталья Снищенко опубликовала свою инициативу на портале "Активный ростовчанин". Девушка обратилась к властям с просьбой продлить маршрут до жилого комплекса "Платовский".

- Для доступности транспорта и удобного передвижения в любую точку города просим продлить маршрут № 44 до остановки "Микрорайон Платовский", - написала ростовчанка.

На данный момент ее инициативу поддержали уже 38 человек. Против пока не оказался никто. Напомним, для того, чтобы инициативу рассмотрели в администрации Ростова-на-Дону, ей нужно набрать еще 500 голосов.

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Высказана идея и об изменении подвижного состава.

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