В донской столице врач скорой помощи скончался от коронавируса

В Ростове от коронавируса скончался еще один врач Фото: "КП" Архив

В донской столице коронавирус лишил жизни еще одного медика. Об этом сообщает портал Donnews.ru.

Минувшей ночью, предположительно, от осложнений, вызванных опасным вирусом COVID-19, скончался Игорь Бец. Он служил в БСМП в отделении скорой медицинской помощи.

Недавно мужчина почувствовал недомогание, он вызвал врача и прошел тест на коронавирус. Уже на следующий день он был госпитализирован в стационар для пациентов с положительным результатом теста на SARS-CoV-2, развёрнутый на территории горбольницы №1 имени Семашко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скончалась главврач гинекологической больницы Новочеркасска.

По предварительным данным, женщину лечили от коронавируса.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!