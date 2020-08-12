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В двух районах Ростовской области за две недели не выявили зараженных коронавирусом

Главный санврач региона считает, что радоваться такому результату пока рано
Михаил СтрижевМихаилСтрижев
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Главный санврач региона считает, что радоваться такому результату пока рано.

Главный санврач региона считает, что радоваться такому результату пока рано.

Фото: Архив "КП"

В двух районах Ростовской области за две недели не выявили ни одного зараженного коронавирусом. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Ковалев напомнил, что две недели — инкубационный период болезни. За это время новые случаи заражения не выявили только на двух территориях — в Усть-Донецком и Куйбышевском районах. Однако, по словам санврача, радоваться такому результату не стоит.

Хочу подчеркнуть, что, по моему мнению, это недостаток, а не достижение этих территорий. Как правило, это указывает на недостаточную работу по выявлению случаев либо обследование не тех категорий, которые подлежат, - прокомментировал Евгений Ковалев.

Он отметил, что значительный прирост заболевших сохраняется в крупных городах: Ростове-на-Дону, Волгодонске, Батайске, Новочеркасске, Таганроге и Шахтах. Связано это с механизмом передачи COVID-19 и несоблюдение санитарных требований.

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