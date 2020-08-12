Представившись учителем, дончанин заработал 700 тысяч рублей

30-летний мужчина получил «подъемные», но учить детей даже не думал. Фото: Ольга Крыльцова

В Ростовской области будут судить 30-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве. Как рассказали в региональной прокуратуре, инцидент произошел в Усть-Донецком района.

Там дончанин пришел в местную администрацию и отдал документы, по которым якобы устроился учителем в одну из районных школ. В итоге в качестве «подъемных» - в рамках программы предоставления социальных выплат на строительство или покупку жилья молодым специалистам в сельской местности - он получил больше 700 тысяч рублей.

Однако по факту псевдоучитель даже не думал учить детей. Теперь его участь будет решать суд. Деньги ему, скорее всего, предстоит вернуть. А максимальное наказание по статье, по которой его будут судить, составляет до четырех лет лишения свободы.

Напомним, на Дону за пять лет лжеинвалид заработал 740 тысяч рублей.