В центре Ростова обвалился кусок балкона в старом доме

В Ростове откололся кусок балкона жилого дома. Фото: соцсети

В донской столице в старом здании рухнул кусок с балкона жилого дома. Инцидент произошел в самом центре города.

- Вот почему в Ростове опасно гулять по старому центру: в центре Ростова обвалился кусок балкона», - рассказал один из очевидцев в одном из городских пабликов соцсети.

К своему описанию он приложил снимки с места происшествия. На снимке видно, что теперь на месте отпавшего куска образовалась огромная дырка в полу.

«Некоторые дома в центре построены до 1917 года», — написал в комментариях один из ростовчан. Еще одна местная жительница заметила, что падающие обломки фасадов - ее фобия.

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СКР начал проверку по факту случившегося.

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