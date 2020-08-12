В центре Ростова обвалился кусок балкона в старом доме

В Ростове откололся кусок балкона жилого дома. Фото: соцсети
В донской столице в старом здании рухнул кусок с балкона жилого дома. Инцидент произошел в самом центре города.
- Вот почему в Ростове опасно гулять по старому центру: в центре Ростова обвалился кусок балкона», - рассказал один из очевидцев в одном из городских пабликов соцсети.
К своему описанию он приложил снимки с места происшествия. На снимке видно, что теперь на месте отпавшего куска образовалась огромная дырка в полу.
«Некоторые дома в центре построены до 1917 года», — написал в комментариях один из ростовчан. Еще одна местная жительница заметила, что падающие обломки фасадов - ее фобия.
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