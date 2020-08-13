Ростовчанка с тремя детьми стала обладательницей "Жилищного сертификата"

Ростовчанка выиграла в лотерею 750 тысяч рублей. Фото: пресс-служба "Столото"

Все говорят "Это развод", "Все куплено", "Результаты заранее известны", а вот и нет! Вчера обладательницей приза 320 тиража "Жилищной лотереи" стала многодетная мать из донской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе "Столото". Девушка получила в качестве приза 750 тысяч рублей.

Сама ростовчанка поделилась, что билет покупает каждую неделю и по традиции вместе с семьей смотрит розыгрыши по телевизору. Но так произошло, что именно в этот раз она пропустила эфир.

- Я уже планировала выбросить билет, но меня вовремя остановила тетя. Она проверила результаты на сайте «Столото», - рассказала ростовчанка.

У победительницы трое детей и выигрыш она планирует потратить на улучшение жилищных условий.

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На вырученные деньги она хочет купить автомобиль и отправиться в путешествие.

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