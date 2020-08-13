В Ростове-на-Дону назовут претенденток на корону первой красавицы города

Уже в эту субботу, 14 августа, определятся с претендентками на главную корону Ростова-на-Дону. Фото: предоставлено "Имидж-Элит".

Уже в эту пятницу, 14 августа, определятся с претендентками на главную корону Ростова-на-Дону.

Как рассказали в «Имидж-Элит», в этот день уникальная возможность проявить себя на сцене и впервые выйти на подиум появилась у ростовчанок в номинации «Леди вдохновение 2020». Тогда же состоится и традиционный ежегодный конкурс, который вновь предоставит возможность блондинкам, брюнеткам и рыжим показать свое превосходство... в творчестве.

А еще свои заслуженные награды и титулы получат участники ежегодного конкурса «Фотомодель России 2020». Ну, и наконец, будут названы имена финалисток конкурсов красоты «Ростовская красавица» и «Донская красавица 2020».

Известно, что сам финал конкурса «Красавица Юга России 2020» состоится в Ростове-на-Дону 11 сентября. Тогда же станут известны имена тех участниц, которые смогут отправиться на главный конкурс красоты нашей страны «Мисс Россия 2021». Пока, напомним, первая корона - у нашей землячки, Алины Санько из города Азова.