В Ростовской области начали штрафовать за прогулки в парках без маски

Выписано более 50 административных протоколов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области начали выписывать штрафы за прогулки в парках без маски. Об мониторинге выполнения ограничений рассказали в правительстве Ростовской области.

За отдых в парках и скверах без маски полицейские составили 55 протоколов. Нарушителей выявили в парках Ростова, Таганрога, Белой Калитвы и Волгодонска.

— В отношении нарушителей составляют протоколы по статье 20.6.1 Кодекса об административных нарушениях. В дальнейшем их рассмотрит суд, — говорится в сообщении.

Наказание за нарушение статьи предполагает штраф до 30 тысяч рублей.

Напомним, в Ростовской области продолжает действовать «масочный режим». Средства защиты необходимо носить во всех общественных места. Кроме того, в регионе все еще запрещены массовые мероприятия.

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