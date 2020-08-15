Неунывающий фокусник после операции развлекает пациентов ростовской больницы

В Ростове лежащий в больнице фокусник развлекает пациентов. Фото: соцсети

В донской столице пациенты одного из отделений областной клинической больницы № 2, можно сказать, отчасти побывали в цирке.

В одном из городских пабликов соцсети горожане рассказали, как их развлекает фокусник, недавно перенесший операцию. Но иллюзионист не унывает сам и не дает это делать и другим.

- Во второй областной больнице Ростова-на-Дону фокусник Илья Данчев после операции радует других пациентов нейро-хирургического отделения, - написал автор поста.

У фокусника на шею наложен гипс, но это ему ничуть не мешает улыбаться широкой улыбкой и демонстрировать на улице фокус с исчезающей и появляющейся сигаретой, поскольку другого реквизита под рукой не имеется.

Пользователи не смогли пройти мимо такого поста доброты и незамедлительно прокомментировали его.

«Пусть поправляются скорее все, и фокусник, и другие пациенты», «Здоровье ему, он классный», - написали горожане

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