Самая дорогая квартира в Ростове выставлена на продажу за 63 миллиона рублей

В Ростове самая дорогая квартира стоит 63 миллиона рублей Фото: с сайта ЦИАН.

В донской столице на продажу выставили квартиру за 63 миллиона рублей.

На данный момент это - самая дорогая жилплощадь в Ростове. В квартире пять комнат, а площадь 300 квадратных метров. "Золотое" жилье находится в ЖК "Дворянское гнездо" на улице Пушкинской. Объявление о ее продаже выложено на популярном сервисе ЦИАН.

Квартира является трехуровневой и располагается на 7-8 этажах здания, а третий ее уровень - это собственная башня. Жилая площадь указывается, как 240 квадратов, из которых кухня - в 30, на двух уровнях есть санузлы. В стоимость также входят два парковочных места.

Объявление о продаже было опубликовано 15 августа, и пока это - самое дорогое «квартирное» предложение Ростова. Но стоит отметить, что покупателю в целом она обойдется гораздо дороже Сейчас в квартире только чистовая отделка, поэтому на ремонт "под ключ" тоже придется потратиться. А затем еще предстоит покупка мебели, бытовой техники и других необходимых для жилья атрибутов.

Для фото в объявлении продавец использовал эскизы дизайн-проекта.

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