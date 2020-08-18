В донском регионе накрыли очередную нарколабораторию

В Ростовской области накрыли нарколабораторию Фото: "КП" Архив

В Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность очередной нарколаборатории.

В ходе следствия стало известно, что двое местных жителей занимались производством синтетических наркотиков в окрестностях поселка Сандата Сальского района Ростовской области. В ходе проведенного у них обыск был обнаружен 31 килограмм мефедрона. Оба изготовителя были задержаны на месте преступления сотрудниками ФСБ.

- На основании полученных оперативно-разыскных мероприятий в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России. В случае признания судом их вины им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.

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