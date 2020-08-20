"Мотоцикл разбился вдребезги": в Ростов в жутком ДТП пострадали парень и девушка

Последствия ДТП. Фото: соц. сети

В Ростове-на-Дону произошло страшное ДТП, в результате которого двое людей, находящиеся на мотоцикле, оказались в больнице. Это парень и девушка. Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам случайных прохожих, от удара мотоцикл буквально разорвало на части. Фотографии подтверждают это - мотоцикл развалился. По данным регионального ГИБДД, все произошло на улице Станиславского напротив дома № 250. Примерно в 14:10 84-летний водитель за рулем "Хендай" выезжал со второстепенной, но не уступил движение мотоциклу, который двигался по главной.

Водитель двухколесного транспорта не успел затормозить и врезался прямо в иномарку. Парню за рулем 26 лет, сзади сидела девушка. По словам очевидцев аварии, у водителя на левой нижней части руки просто "месиво", по всей видимости, раздроблена кость. У девушки многочисленные переломы. Она отлетела приблизительно на 10-12 метров.

По данным дорожного ведомства, их доставили в больницу.