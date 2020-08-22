Трамвайное сообщение в перспективе свяжет все районы Ростова

У трамвайного транспорта в донской столице богатая история. Фото: rostov-gorod.ru

Трамваи будут курсировать во всех районах донской столицы. О таких планах по развитию транспортной сети города сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

Точные данные по срокам реализации столь амбициозного проекта пока неизвестны, однако власти города отмечают, что работа в данном направлении уже ведется.

- Власти города твердо намерены развивать городской трамвай и дальше. В перспективе, чтобы электротранспорт пришёл в каждый район города. И работа в этом направлении ведется, - говорится в сообщении на официальном сайте администрации Ростова.

В ростовской администрации отметили, что трамваи приобретают все возрастающую популярность у горожан и привели свежие статистические показатели, в соответствии с которыми по итогам 7 месяцев 2020 года в этом транспорте проехались около 5 млн раз.

Чем обусловлена такая любовь местных жителей к трамваям? Все очень просто – проезд в них стоит дешевле, чем в автобусах. Кроме того, важную роль играет экологичность этого вида транспорта. Этот фактор тоже учитывается пассажирами при поездках по городу.