За летние месяцы донские казаки уничтожили более 40 тонн конопли

В едином дне борьбы с дикорастущей коноплей приняли участие 350 донских казаков. Фото: donland.ru

Казаки Всевеликого войска Донского принимают активное участие в пропаганде здорового образа жизни и противостоянии дикорастущей конопле в Ростовской области. В августе состоялся единый день борьбы с этим растением, в рамках они уничтожили 70 тысяч кустов. При этом общий вес растительной массы составил более 11,5 тонны.

По сообщению пресс-службы регионального правительства, от зеленого «дурмана» силами казаков очистили около 30 тысяч гектаров земли. Больше всего конопли убрали на территории Каменского и Родионово-Несветайского районов – 1,3 тонны и 8,2 центнера.

- В едином дне борьбы с дикорастущей коноплей приняли участие 350 казаков. Мероприятия проводились с участием представителей правоохранительных органов и администраций муниципальных образований, - рассказали подробности в пресс-службе.

Проведенная акция стала уже третьим этапом борьбы с наркотическим растением. До этого казаки в июле сожгли 13,5 тонны конопли, а в июне, – 15,4 тонны. Таким образом, всего за три летних месяца уже скошено и ликвидировано более 40 тонн «дурмана».

- Но это не окончательная цифра. В сентябре единый день борьбы с наркосодержащим растением пройдет еще раз, - пояснили в областном правительстве.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Михаила Корнеева, при поддержке казачества в первом полугодии нынешнего года в донском регионе на 3,7% удалось снизить количество больных наркоманией и на 4,9% уменьшить количество наркопреступлений.