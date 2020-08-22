«Делаешь ты, а страшно мне»: каскадер из Ростова показал мастер-класс экстремальных отжиманий

Трюк с балонником пользователи сети назвали одним из самых безумных и опасных. Фото: instagram.com/chebotarev_evgeny

Ростовский каскадер-экстремал Евгений Чеботарев выложил в своем аккаунте Instagram черно-белое видео, на котором демонстрирует различные творческие подходы к отжиманиям. Знакомый каждому с детства процесс дончанин сумел превратить в брутальное шоу, заставившее понервничать его наиболее впечатлительных подписчиков.

Разумеется, отжиматься от пола на ладонях или даже кулаках Евгений не стал. Вместо этого он упирался руками в диск циркулярной пилы, использовал в качестве опоры три стеклянных бутылки, четыре длинных гвоздя и даже подвернувшиеся балонные ключи.

Фолловеры Чеботарева оказались изрядно впечатлены его экстремальными навыками, но выразили общую мысль, что такая молодецкая удаль может довести до беды.

«Делаешь ты, а страшно мне», «Бессмертный? Аккуратнее, парень, жизнь одна. С балонником жуть конечно», «Видос этот держит в нервяке, ощущение, что вот-вот и сорвешься. Рисковый ты», - написали пользователи интернета в комментариях к ролику.