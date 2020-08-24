В покушении на убийство подозревают 49-летнего ростовчанина

Ростовчанина подозревают в покушении на убийство Фото: "КП" Архив

В донской столице местного жителя подозревают в покушении на убийство.

В ходе следствия стало известно, что 49-летний подозреваемый вместе со своим 50-летним приятелем проводил время в одном из гаражных кооперативов Железнодорожного района. Внезапно между ними разгорелся конфликт и злоумышленник ударил своего оппонента монтировкой по голове. Мужчина наверняка погиб бы, если бы в перепалку не вмешались посторонние люди.

По информации пресс-службы следственного отдела по Железнодорожному району Ростова СУ СК РФ по Ростовской области, потерпевшего доставили в БСМП, а подозреваемый был заключен под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

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