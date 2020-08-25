В Ростове на Садовой появится переход к парку Горького

Фото: администрация Ростова

В Ростове-на-Дону появится долгожданный переход по Садовой, который свяжет переулок Соборный и Парк Горького. Подрядная организация уже приступила к работе. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

По официальной информации, контракт на работы был заключен еще в начале августа. На данный момент рабочие уже провели земляные работы и монтаж элементов будущего светофора. Также пересажены кусты, которые располагались на тротуарах.

Далее установят опоры и разместят светофорное оборудование. До 19 сентября поставят дорожные знаки, нанесут разметку и обустроят пандусы для маломобильных групп населения.

Отметим, что на этом участке будет оборудован наземный пешеходный переход. О его необходимости не раз говорили сами жители города.