Круизный теплоход из Ростова в Новороссийск запустят осенью

Фото: архив "КП-Кубань"

Уже с 25 сентября из Ростова-на-Дону стартует круиз в Новороссийск. Участники поплывут на теплоходе, который будет заходить в наиболее популярные туристические места не только донского региона, но Краснодарского края. Об этом сообщили в социальных сетях на странице "Ассоциация Экскурсоводов".

Стартуя из столицы юга, судно зайдет сначала в Ейск, затем в Новороссийск, Абрау-Дюрсо, затем остановится в порту Кавказ, Темрюк и вернется в Таганрог. Туры будут проходить по шесть дней.

Участники опробуют в деле новое круизное судно «Мустай Карим», который в прошлом году сошел с верфи в Нижнем Новгороде. Примечательно, что это первое подобное судно, построенное в современной России. Длина судна составляет 141 метр, ширина — 16,82 метра, осадка — 3 метра. Количество посадочных мест — 329.

Стоимость такого путешествия начинается от 56 тысяч рублей.