"Вот так я сейчас еду на такси": в Ростове посреди дороги водитель подрался с обезумевшим пешеходом

Фото: соц. сети

В Ростове-на-Дону на Северном районе произошла уже типичная для нашего города ситуация. Водитель и колоритный пешеход не поделили дорогу, из-за чего в ход пошли пистолет и монтировка. Ролик появился в социальных сетях.

Рядовая поездка для девушки, автора видео, превратилась в настоящее шоу. Днем на проспекте Комсонавтов машина такси вынужденно остановилась - на дорогу вышел пешеход. Он встал прямо перед машиной, как вкопанный, и не давал возможности водителю тронуться.

На сигналы загадочный житель города не реагировал. Девушка достала телефон и начала снимать все происходящее. Как выяснилось позже, получился небольшой захватывающий ролик.

Спустя несколько секунд такого "остолбенения" мужчина вдруг резко прыгнул на капот машины такси. Водитель не выдержал, заглушил двигатель и вышел на улицу. С собой он прихватил пистолет, который все это время лежал где-то под сиденьем.

Началась драка. Неадекватный пешеход с монтировкой попытался обороняться. Женщина с телефоном выскочила из салона и продолжила съемку.

- Я все передам в полицию! Вот так я сейчас на такси еду! - комментирует ростовчанка

Драка продолжилась недолго. Вскоре запал обезумевшего прохожего иссяк и он отступил. Водителю удалось обобрать у него монтировку, после чего тот убежал.