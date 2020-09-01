На трассе в Ростовской области перевернулся грузовик

От удара отбойник погнуло, словно он сделан из пластмассы. Фото: соц. сети

В трассе в Ростовской области, вблизи Новочеркасска перевернулся многотонный грузовик. ДТП произошло на выезде из города сегодня днем. Проезжающие мимо водители сняли последствия аварии и выложили в интернет.

В региональном ГИБДД сообщили детали дорожного происшествия. По предварительной информации, водитель за рулем груженного "КАМаЗ"двигался по трассе и в какой-то момент потерял управление над машиной. В результате грузовик начало заносить, он стал переворачивать и на большой скорости упал на металлическое ограждение, разделяющее полосы движения.

От удара отбойник погнуло, словно он сделан из пластмассы. Кузов грузовика был заполнен асфальтом, который в момент аварии высыпался на дорогу. Интересно заметить, что, если бы на трассе не было разделителя, то тяжелая машина могла вылететь на полосу встречного движения. Это бы спровоцировало куда более серьезные последствия.

На место сразу приехали сотрудники ГИБДД. К счастью, помощь медиков водителю не понадобилась.