Донской регион занял второе место в криминальном рейтинге по ЮФО

За первые семь месяцев текущего года на Дону совершили 36 тысяч преступлений. Фото: Архив "КП"

Ростовская область оказалась на второй позиции в рейтинге регионов ЮФО по общему числу совершенных преступлений за семь месяцев 2020 года. Их, по данным статистического сборника Генпрокуратуры России, на Дону совершили 36 тысяч.

При этом обращает на себя внимание показатель по нераскрытым правонарушениям — таковых набралось в донском регионе свыше 13 тысяч.

Опережает Ростовскую область только соседний Краснодарский край. Там было зафиксировано 40 971 преступлений. Третью строчку криминального рейтинга заняла Волгоградская область, где было выявлено 22 721 преступлений.

Кроме того, регион вошел в первую десятку субъектов РФ по числу преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и правонарушений террористического характера.

При этом среди других выявленный правонарушений в Ростовской области можно выделить убийство и покушение на убийство, незаконный оборот оружия и дачу взятки.

За указанный период прирост темпов увеличения преступности оказался относительно небольшим — всего 0,5%. Общее число зарегистрированных преступлений приблизилось к 1,2 млн. Среди самых криминальных регионов традиционно остаются Москва и Московская область.