Внимание: на Дону в лекарствах от астмы обнаружили посторонние примеси

Препарат проверили в испытательной лаборатории. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В растворах для ингаляции от астмы, которые продают на территории Ростовской области, обнаружили посторонние примеси. В связи с этим продажа лекарства была прекращена во избежание непредсказуемых последствий. Об этом сообщил территориальный орган регионального Росздравнадзора.

По официальной информации, сотрудники испытательной лаборатории ведомства проверили лекарство Будесонид-натив. Это препарат в виде раствора для ингаляции 0,5 мг/мл 2 мл, серия 140619, производства ООО «Натива». После проверки ученые обнаружили, что в его составе содержатся посторонние примеси.

В связи с этим было решено приостановить продажу данной серии по всей Ростовской области.