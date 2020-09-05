В Ростове-на-Дону в розыск объявлен Валерий Кушнарев

В Ростовской области ищут 50-летнего мужчину, который пропал еще в конце лета. Фото: "Лиза Алерт-Юг".

В Ростовской области ищут 50-летнего мужчину, который пропал еще в конце лета. Как рассказали занимающиеся его поиском волонтеры, мужчина исчез 31 августа. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким.

- В день исчезновения он был одет в голубую майку поло, темно-синие джинсовые шорты по колено, шлепки с джинсовым верхом, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост Валерия Геннадьевича 174 сантиметра, он плотного телосложения, бритый на лысо, глаза голубые. С собой у него были документы на его имя.

Поисковики просят не быть равнодушными к чужой ситуации. Если вы что-то знаете, о том, где он может находиться в данный момент, звоните по номерам телефонов, указанным ниже. В настоящее время листовки с его изображением распространяют в сети Интернет.

АЛЛО !

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