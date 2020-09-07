Мост на Малиновского закроют в Ростове-на-Дону

Строительство моста-дублера на улице Малиновского. Фото: администрация Ростова

В Ростове-на-Дону закрывают проезд по мосту на улице Малиновского. Ограничения будут действовать несколько дней, но только в темное время суток. По переправе нельзя будет проехать глубокой ночью до раннего утра. Об этом сообщили в городской администрации.

По официальной информации, ограничения действуют в связи с ремонтными работами на этом участке пути. Так с 10 по 12 сентября проезд будет закрыт с 11 вечера до 5 утра. В это же время нельзя будет проехать с 16 сентября до 31 октября, но только по четным дням.

В эти периоды мост будет закрыт как для автомобилей, так и для пешеходов на участке от улицы Факельной до улицы Типографской.

Напомним, сейчас идет масштабная реконструкция моста. Рабочие уже приступили к активной фазе. Уже установлены все опоры для моста-дублера, ведется сборка и сварка металлических пролетных строений, а также сборка и сварка металлоконструкций.