В Ростовской области ожидается ураганный ветер

Ухудшение погоды ожидается и в Ростове-на-Дону. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня на территории Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщили в региональном МЧС, 9 сентября в регионе в течение всего дня возможен дождь. Кроме того, значительно усилится ветер.

Дон накроют дождевые тучи. Ночью и утром местами пройдет дождь с грозой, но днем без сильных осадков. Ветер западный и северо-западный. Порывы могут достигать 12 метров в секунду. Однако он может усилиться до 18 метров в секунду во время дождя.

В среду, 9 сентября, воздух прогреется до 27 градусов тепла. В темное время суток температура упадет до 12 градусов. Интересно, что аномальные погодные условия в этот день дважды фиксировали в прошлом веке. В 1962 году воздух прогрелся до плюс 32 градусов, а в 1916 году - синоптики зафиксировали рекордно низкую температуру - минус два градуса тепла.

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