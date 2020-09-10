Мост на Малиновского: установку каркаса завершают в Ростове-на-Дону

Установка пролетов на мосту Малиновского. Фото: администрация Ростова

В Ростове-на-Дону рабочие приступили к завершающей стадии установки главного каркаса моста на улице Малиновского. Из-за этого по ночам движение по переправе будет перекрыто. Проехать будет нельзя с 23:00 до 5:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На данный момент завершается сборка четвертого металлического пролетного строения для его дальнейшего монтажа с опоры четыре до опоры пять. Ведутся работы по покраске. Весь монтаж будет проводиться в сентябре.

Напомним, на масштабную реконструкцию моста потратят 2,7 миллиарда рублей.