Первые дончане уже сделали свой выбор. Фото: Правительство РО.

Выборы в Ростове-на-Дону 2020: пустят ли без медицинской маски на избирательный участок. Известно, что в Ростовской области три дня — с 11 по 13 сентября — будут проходить выборы, в том числе в городскую думу и главы региона. Три дня у жителей Дона будет возможность отдать свой голос.

При этом на каждом участке будут соблюдены меры безопасности, чтобы не допустить возникновения новой коронавирусной инфекции.

Известно, что при входе у дончан будут измерять температуру тела. Кроме того, руки попросят обработать антисептиком. Важно и другое условие - социальная дистанция не менее полутора метров. За этим тоже будут строго следить. Тем более, что из-за того, что выборы будут идти три дня, этот факт поможет избежать скопления избирателей.

Нас заверили, что если человек вдруг придет на участок без медицинской маски, ему ее выдадут при входе.