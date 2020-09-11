Первые избиратели уже пришли отдать свой голос. Фото: Правительство РО.

Выборы в Ростовской области 2020: избирательные участки, наблюдатели, кого выбираем. В пятницу, 11 сентября, стартовало досрочное голосование на выборах регионального уровня. Известно, что голосование на Дону в этом году будет проходить три дня. Разбираемся, почему.

Первый день голосования - 11 сентября.

КОГО ВЫБИРАЕМ

В этом году на выборах пройдет голосование губернатора Ростовской области. Также состоятся дополнительные выборы депутатов в Законодательное Собрание региона по Целинскому и Каменску-Шахтинскому избирательным округам.

Кроме того, жители сразу восьми городов области будут выбирать новые составы городских дум. Речь идет о Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Донецке, Шахтах, Волгодонске, Зверево, Гуково и Каменске-Шахтинском.

А вот в Куйбышевском сельском поселении пройдут еще и выборы в собрание депутатов. Вдобавок, в ряде донских поселений также состоятся дополнительные выборы депутатов местных представительных органов.

Всего же будут распределены 228 мандатов.

Первые избиратели уже пришли отдать свой голос. Фото: Правительство РО.

ГОЛОСОВАТЬ БУДЕМ ТРИ ДНЯ

В этом году выборы будут проходить три дня. Эксперты уверены, за счет того, что голосование будет длиться дольше, сделать свой выбор смогут большее количество голосующих. К тому же, это позволит не допустить скопления людей на участках, а значит - будет соблюдена социальная дистанция. Известно, что подсчет всех голосов начнут только в последний день выборов - сразу после закрытия участков.

Сейчас на Дону идет досрочное голосование - оно продлится 11 и 12 сентября. Основной день голосования назначен на 13 сентября. Все избирательные участки в это время будут работать с 08:00 до 20:00. Их в общей сложности будет открыто - 2 610. На каждом будут пристально следить за соблюдением противоэпидемиологических мер - речь о масках, антисептиках, социальной дистанции и измерении температуры на входе в участок.

Кстати, если вдруг избиратель забудет взять с собой медицинскую маску, он получит ее на участке.

На входе измеряют температуру. Фото: Правительство РО.

БОЛЕЕ 2,5 ТЫСЯЧИ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Известно, что за прозрачностью процедуры голосования на Дону будут следить 2 641 общественных наблюдателей. Среди них - активисты и волонтеры. Причем, многие участвуют в выборах не первый год.

Сообщается, что все прошли специальное обучение, которое проводилось в онлайн-формате. Большинство - молодые люди. Хотя на прошлом голосовании самому почтенному наблюдателю было аж 83 (!) года. Все они будут работать все три дня.

К слову, уже утром 11 сентября на свой избирательный участок в поселке Водопадный Аксайского района приехал донской губернатор, чтобы досрочно проголосовать. По словам Василия Голубева, из-за напряженного графика в последующие дни, ему удобнее сделать это в первый день голосования.

Василий Голубев уже сделал свой выбор. Фото: Правительство РО.

АЛЛО!

Телефоны горячих линий

На Дону открывается ситуационный центр общественного наблюдения, он будет работать на протяжении трех дней. Специалисты центра будут принимать звонки от дончан по вопросам нарушений процедуры голосования и пр. Телефоны: 8 (863) 269-89-42 и 8 (863) 269-89-43.