У избирателей на участках будут измерять температуру. Фото: Правительство РО.

Выборы в Ростове-на-Дону 2020: более 2,5 тысячи наблюдателей следят за ходом голосования. Известно, что им предстоит работать ровно три дня. Выборы на Дону начались в пятницу, 11 сентября. Они продлятся до 13 сентября. Все это время избирательные участки, а их ровно 2 610 будут, открыты для избирателей с восьми часов утра до восьми часов вечера.

Известно, что в общей сложности за прозрачностью процедуры голосования будут следить 2 641 общественный наблюдатель. Самом младшему из них 18 лет. К слову, в этом году большинство наблюдателей именно молодые люди. Но есть среди них и самый почтенный активист - 83-летний пенсионер. Причем многие участвуют в выборах не первый год.

Известно, что каждый из наблюдателей прошел специальное обучение. В этом году из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции оно прошло в онлайн формате.