Василий Юрьевич принял участие в голосовании в дни выборов в Ростовской области 2020 Фото: Правительство РО.

Выборы в Ростовской области 2020: Василий Голубев проголосовал на выборах губернатора региона. Известно, что он приехал в Аксайский район, поселок Водопадный. Именно там находится избирательный участок по его месту жительства.

Василий Юрьевич признался, что решил сделать свой выбор именно в первый день голосования, поскольку далее у него на повестке очень плотный график. Необходимо посетить, в том числе Шолоховский район. Там после капитального ремонта откроется усадьба нашего земляка, нобелевского лауреата и автора легендарного романа «Тихий Дон».

Собеседник пояснил, что открытие планировалось еще весной, но из-за пандемии было решено перенести событие на сентябрь.

К слову, из-за того, что голосование будет в этом году проходить три дня, жители региона смогут сделать свой ответственный выбор в любое удобное для них время, освободив выходные для отдыха.