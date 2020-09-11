Куда звонить, если процедура голосования в дни проведения выборов в Ростове-на-Дону 2020 нарушена. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выборы в Ростове-на-Дону 2020: телефоны горячих линий. Известно, что в Ростовской области открылся ситуационный центр общественного наблюдения. Об этом сообщили в Общественной палате Ростовской области. Известно, что он будет работать на протяжении трех дней — с 11 по 13 сентября — как раз в то самое время, когда на Дону будут идти выборы - главы региона, а также депутатов городской думы восьми городов.

Как рассказали «Комсомолке», специалисты центра будут принимать звонки от дончан. Позвонив по номерам телефонов, указанным ниже, можно будет рассказать, в том числе и о том, если была нарушена процедура голосования, санитарные правила и так далее.

Напомним, за прозрачностью выборов в регионе будет следить 2 641 общественный наблюдатель. Все они прошли специальное обучение в онлайн формате.

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