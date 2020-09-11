На Дону открыли свои двери 2 610 избирательных участков. Фото: Правительство РО.

Выборы в Ростовской области 2020: как найти избирательный участок. Как известно, в пятницу, 11 сентября, в регионе стартовало голосование. Выбирать на этот раз будут губернатора Ростовской области, а также депутатов в городские думы восьми городов. В это же время пройдут и дополнительные выборы депутатов в ЗакСобрание Дона по Каменску-Шахтинскому и Целинскому избирательным округам.

Сообщается, что для избирателей на Дону открыли свои двери 2 610 избирательных участков. Они будут работать вплоть до 13 сентября включительно. Каждый дончанин может прийти и отдать свой голос в период времени с 8 до 20 часов. Жителям региона уже пришли приглашения на избирательный участок по месту прописки, а если вы не знаете, где конкретно находится ваш пункт для голосования, то можно найти нужный на карте.

Все они с адресами представлены на официальном сайте избирательной комиссии региона.