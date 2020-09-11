Выбрать новый состав городской думы предстоит и ростовчанам. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

Выборы в Ростове-на-Дону 2020: будут распределены 228 депутатских мандатов. В Ростовской области три дня будут проходить выборы. При этом 11 и 12 сентября считаются днями досрочного голосования, а вот 13 сентября обозначен, как основной день.

Известно, что в эти дни жители восьми городов будут выбирать депутатов, которые избираются в городские думы. Важный выбор предстоит сделать не только ростовчанам, но и жителям Донецка, Каменска-Шахтинского, Шахт, Волгодонска, Новочеркасска, Гуково и Зверево. Кроме того, в ряде донских поселений также состоятся дополнительные выборы депутатов местных представительных органов. Сообщается, что в общей сложности таким образом будут распределены 228 мандатов.

Также в это время состоится голосование за кандидатуру губернатора Ростовской области. Все избирательные участки на Дону будут работать с восьми часов утра до восьми часов вечера.