Новошахтинец накинулся с кулаками на полицейских в Ростове

. Когда полицейские подошли к нему и попросили предъявить документы, удостоверяющие личность, то парень стал вести себя крайне агрессивно.
Фото: Архив "КП"
Житель города Новошахтинска набросился с кулаками на сотрудников полиции, попросивших у него документы. За это ему теперь грозит реальный срок.
Молодой человек 30 июля гулял ночью по Ростову-на-Дону. Находясь на одной из улиц города, он привлек к себе внимание сотрудников правопорядка. Когда полицейские подошли к нему и попросили предъявить документы, удостоверяющие личность, то парень стал вести себя крайне агрессивно – он вступил в схватку с правоохранителями.
В ходе драки 21-летний мужчина нанес правоохранителям множественные удары в область лица и туловища, причинив им телесные повреждения.
В результате в отношении новошахтинца было возбуждено уголовное дело.
- Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ходе следствия установлено, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной, а также к административной ответственности, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.
В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.