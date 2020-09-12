Новошахтинец накинулся с кулаками на полицейских в Ростове

. Когда полицейские подошли к нему и попросили предъявить документы, удостоверяющие личность, то парень стал вести себя крайне агрессивно. Фото: Архив "КП"

Житель города Новошахтинска набросился с кулаками на сотрудников полиции, попросивших у него документы. За это ему теперь грозит реальный срок.

Молодой человек 30 июля гулял ночью по Ростову-на-Дону. Находясь на одной из улиц города, он привлек к себе внимание сотрудников правопорядка. Когда полицейские подошли к нему и попросили предъявить документы, удостоверяющие личность, то парень стал вести себя крайне агрессивно – он вступил в схватку с правоохранителями.

В ходе драки 21-летний мужчина нанес правоохранителям множественные удары в область лица и туловища, причинив им телесные повреждения.

В результате в отношении новошахтинца было возбуждено уголовное дело.

- Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ходе следствия установлено, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной, а также к административной ответственности, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.