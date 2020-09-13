«Повышайте на выборах явку, рожайте много детишек»: в Семикаракорском районе молодожены поехали на избирательный участок прямо из загса

Едва успев узаконить отношения, супружеская пара тут же устремилась исполнить гражданский долг. Фото: don24.ru

Отдать свои голоса на выборах губернатора Ростовской области на избирательный участок в Семикаракорском районе приехали молодожены Руслан и Ксения Поповы. Едва успев узаконить отношения, супружеская пара тут же устремилась исполнить гражданский долг. Недолго думая, ребята на свадебной машине отправились к участку прямо из загса.

Красивые наряды и праздничное настроение не помешали молодоженам принять все меры санитарно-эпидемиологической предосторожности и надеть защитные маски и печатки, а также измерить себе температуру. Все оказалось в порядке и чету допустили до заветных бюллетеней.

Председатель избирательного участка поздравила ребят с браком и пожелала им вырастить много детишек и быть счастливыми вместе много-много лет.

- Мы желаем вам, чтобы этот брак был у вас первый и единственный в жизни. Пусть семья растет, приумножается. Повышайте нам на выборах явку, рожайте много детишек и будьте счастливы, - сказала она, обращаясь к супружеской паре.

Добавим, что по данным облизбиркома по состоянию на 15.00 явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области составляет 35,64%. В голосовании приняли участие более 1,1 млн избирателей. Все избирательные участки закроются в 20:00.

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Выходим сегодня в прямой эфир сразу после закрытия избирательных участков в 20:03 и подведем итоги основного выборного дня. Гость в студии - политолог Сергей Смирнов.

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