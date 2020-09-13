Более сотни заявлений о нарушениях получил донской облизбирком

На данный момент факт нарушения подтвержден только на участке № 539 города Гуково. Фото: ikro.ru

За период трехдневного голосования Избирательная комиссия Ростовской области получила более сотни обращений о нарушениях на избирательных участках.

Как отметили в пресс-службе комиссии, часть из поступивших заявлений все еще находится на рассмотрении, однако достоверно подтвержден пока только один случай.

- На данный момент факт нарушения подтвержден только на участке № 539 города Гуково, - заявили в облизбиркоме.

Напомним, что председатель Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров ранее сообщил, что достоверность результатов голосования на участке №539 в Гуково подвергается сомнению, а 46 бюллетеней с отметками избирателей не будут учтены при подсчете голосов. Более того, разбирательство переходит в плоскость уголовного кодекса.

- Члены комиссии, допустившие нарушение, от работы отстранены, материалы переданы в правоохранительные органы, - подчеркнул Андрей Буров.

Помимо этого, в донской столице состоялся конфликт на одном из избирательных участков, где разгневанный представитель одной из оппозиционных парламентских партий не сдержался и напал на председателя территориальной избирательной комиссии. Причиной применения физической силы послужило желание нападавшего войти в состав УИК.

Также отметим, что по состоянию на 18.00 явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области составляет 39,5%, а в голосовании приняли участие более 1,2 млн избирателей.