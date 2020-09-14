В Ростове наблюдатель на выборах сбил со стула члена избирательной комиссии

Пострадавшей оказали первую помощь, на место вызвали медиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону наблюдатель на выборах сбил со стула члена избирательной комиссии. Происшествие случилось на участке № 1970, сообщил председатель Избирательной комиссии по Ростовской области Андрей Буров.

По словам Бурова, входящей в состав комиссии девушке стало плохо. Она присела на стул наблюдателя. Это привело мужчину в ярость.

— Наблюдателю это настолько не понравилось, что он просто сбил ее со стула. Девушка упала и потеряла сознание, — рассказал Буров.

Пострадавшей оказали первую помощь и вызвали на место медиков. Во время суматохи из-за происшествия у девушки пропала печать. С инцидентом будут разбираться правоохранительные органы.

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