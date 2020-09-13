Выборы в Ростовской области 2020: спор представителя партии с председателем ТИК закончился потасовкой

К месту конфликта пришлось вызвать полицию и скорую, чтобы оказать помощь пострадавшему председателю ТИК. Фото: Архив "КП"

В Ростовской области продолжаются выборы губернатора и депутатов городских Дум. На фоне спокойного, в целом, голосования вечером 12 сентября состоялся конфликт на одном из избирательных участков в Ростове-на-Дону, где разгневанный представитель одной из парламентских партий напал на председателя территориальной избирательной комиссии.

Как сообщили в пресс-службе регионального избиркома, по предварительным данным представитель партии изъявил желание стать членом участковой избирательной комиссии. Однако получил обоснованное возражение, поскольку такое решение может принять только ТИК, вследствие чего мужчину пригласили на заседание по этому вопросу.

Однако этот ответ вызвал агрессию со стороны заявителя и он затеял потасовку с председателем ТИК. К месту конфликта пришлось вызвать полицию и скорую, чтобы оказать помощь пострадавшему председателю ТИК.

До конца разбирательства избирком не раскрывает данные о том, где именно произошла драка, а также имена фигурантов происшествия.

Ранее стало известно, что после возможного вброса бюллетеней двоих членов УИК в Гуково отстранили от работы. Комментируя резонансный инцидент председатель Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров отметил, что материалы по этому делу переданы в правоохранительные органы.