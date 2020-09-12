Выборы в Ростовской области 2020: облизбирком выявил «неустранимые нарушения» на участке в Гуково

Несмотря на то, что выборы проходят в спокойном режиме, в городе Гуково вчера уже было выявлено грубое нарушение. Фото: ikro.ru

В Ростовской области продолжаются выборы губернатора. Как сообщили в региональной избирательной комиссии в первый день голосования, состоявшийся вчера, 11 сентября, свой электоральный голос отдали 13,1 % избирателей – это более 400 тысяч жителей Дона.

Сегодня второй день досрочного голосования на выборах главы региона.

- Напоминаем, что избирательные участки работают с 08.00 до 20.00. Избиратели могут проголосовать как на участке, так и на дому, - рассказали в облизбиркоме.

Несмотря на то, что выборы проходят в спокойном режиме, в городе Гуково вчера уже было выявлено грубое нарушение на участке N 539. По результатам проверки, инициированной избирательной комиссией, было установлено, что достоверно установить волеизъявление избирателей невозможно. В результате все бюллетени признали недействительными.

- Председателю участковой комиссии указано на необходимость строго соблюдать требования законодательства при проведении голосования. Сегодня, 12 сентября, работа участка продолжается в штатном режиме, - сообщили подробности в облизбиркоме.

Напомним, что в этом году проходит сразу несколько голосований. Жители Ростовской области выбирают губернатора региона, а также депутатов в Законодательное собрание Дона по Целинскому и Каменску-Шахтинскому избирательным округам.

Кроме того, жители сразу восьми городов области будут выбирать новые составы городских дум. Речь идет о Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Донецке, Шахтах, Волгодонске, Зверево, Гуково и Каменске-Шахтинском.

При этом в Куйбышевском сельском поселении пройдут еще и выборы в собрание депутатов. Вдобавок, в ряде донских поселений также состоятся дополнительные выборы депутатов местных представительных органов.

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