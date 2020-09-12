Выборы в Ростовской области 2020: двоих членов УИК в Гуково отстранили от работы

Кроме выборов губернатора Дона в Гуково проходит голосование по определению состава городской думы VII созыва. Фото: Избирательная комиссия Ростовской области

Председатель Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров сообщил, что достоверность результатов голосования на участке №539 в Гуково подвергается сомнению, а 46 бюллетеней с отметками избирателей не будут учтены при подсчете голосов. Более того, разбирательство переходит в плоскость уголовного кодекса.

- Члены комиссии, допустившие нарушение, от работы отстранены, материалы переданы в правоохранительные органы, - заявил Андрей Буров, комментируя резонансный инцидент.

Напомним, что ранее стало известно, что бюллетени, использованные на избирательном участке №539 в первый день голосования, были признаны недействительными в связи с неустранимыми нарушениями. В настоящее время участок работает в плановом режиме.

Добавим, что кроме выборов губернатора Дона в Гуково проходит голосование по определению состава городской думы VII созыва. Информации о том, в пользу какого кандидата были совершены предполагаемые вбросы, в облизбиркоме не уточнили.