Большинство мандатов в гордуме получили депутаты «Единой России»

Большинство мандатов в гордуме подучили депутаты «Единой России». О предварительных результатах выборов сообщили в Избирательной комиссии по Ростовской области.

Итоги выборов на разных территориях еще подводятся. Однако известны предварительные итоги.

— Всего 240 мандатов. 140 из них — за «Единой Россией». Остальные распределились между другими думским партиями и самовыдвиженцами, — рассказал председатель донского Избиркома Андрей Буров.

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