Выборы в Ростовской области 13 сентября 2020: прямая трансляция главных событий

В Ростовской области проходят выборы губернатора региона. На пост претендуют пять кандидатов. Фото: Избирательная комиссия Ростовской области

В Ростовской области проходят выборы губернатора. Голосование началось в пятницу, 11 сентября, когда по всему региону открылись 2 610 избирательных участков. Граждане могут отдавать свои голоса за кандидатов не только в помещениях, но и на дому. Время работы избирательных участков с 08:00 до 20:00 мск. В 2020 году губернаторские выборы проходят в течение трех дней - 11, 12 и 13 сентября. По данным избирательной комиссии Ростовской области, на 1 июля на Дону зарегистрированы 3 млн 193 тыс. 244 избирателя.

НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА ПРЕТЕНДУЮТ

- Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов

- Координатор ростовского регионального отделения ЛДПР Петр Пятибратов

- Руководитель партийной фракции «Справедливая Россия» в городской думе Ростова-на-Дону Алексей Лященко

- Гендиректор Инновационной сервисной компании Владимир Башкатов, выдвинутый ростовским региональным отделением партии «Патриоты России»

- Действующий глава региона Василий Голубев, поддержанный региональным отделением «Единой России»