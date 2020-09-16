Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Ростовчанин хотел взорвать банк из-за задолженности по кредиту

Угрозу в жизнь воплотить не удалось зато условный срок он получил
Виктория Никитина
КомментироватьОставить комментарий
Ростовчанин собирался взорвать банк из-за задолженности по кредиту

Ростовчанин собирался взорвать банк из-за задолженности по кредиту

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице местный житель собирался взорвать одно из отделение банков из-за обнаружившейся у него задолженности по кредиту. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Еще 15 марта 2020 года в службу поддержки клиентов одного из банков позвонил неизвестный мужчина и заявил, что в ближайшее время взорвет офис на улице Красноармейской. Злоумышленник пояснил, что такое решение он принял после того, как узнал о наличии задолженности по кредиту.

Сотрудники полиции, вызванные на место происшествия, тщательно осмотрели все укромные уголки банка, но, к счастью, никаких взрывоопасных или подозрительных предметов в офисе банка не обнаружили.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам ФСБ удалось установить личность звонившего, им оказался местный житель. За ложное сообщение об акте терроризма суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону грабитель угрожал взорвать банк, если ему не отдадут деньги.

Подозреваемому удалось скрыться, его разыскивает полиция.

ВАЖНО!

Самые интересные и свежие новости читайте в нашем телеграм канале. Подписывайтесь!

ЧП