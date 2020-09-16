Ростовчанин хотел взорвать банк из-за задолженности по кредиту

Ростовчанин собирался взорвать банк из-за задолженности по кредиту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице местный житель собирался взорвать одно из отделение банков из-за обнаружившейся у него задолженности по кредиту. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Еще 15 марта 2020 года в службу поддержки клиентов одного из банков позвонил неизвестный мужчина и заявил, что в ближайшее время взорвет офис на улице Красноармейской. Злоумышленник пояснил, что такое решение он принял после того, как узнал о наличии задолженности по кредиту.

Сотрудники полиции, вызванные на место происшествия, тщательно осмотрели все укромные уголки банка, но, к счастью, никаких взрывоопасных или подозрительных предметов в офисе банка не обнаружили.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам ФСБ удалось установить личность звонившего, им оказался местный житель. За ложное сообщение об акте терроризма суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно.

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Подозреваемому удалось скрыться, его разыскивает полиция.

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