За пропаганду наркотиков в TikTok на скамье подсудимых оказался ростовчанин

В Ростове местного жителя осудили за пропаганду наркотиков в соцсети Фото: "КП" Архив

В донской столице на скамье подсудимых оказался ростовчанин, которые пропагандировал наркотики в соцсети.

В ходе следствия стало известно, что один из местных жителей Ростова-на-Дону завел себе аккаунт в социальной сети TikTok и в течение длительного времени публиковал там видеозаписи. В них была обнаружена пропаганда употребления наркотиков.

- Блогера привлекли к административной ответственности, все материалы направили в суд. Нарушителя оштрафовали на четыре тысячи рублей, - говорится в документах Кировского районного суда города.

Стоит отметить, что приговор в свою законную силу еще не вступил.

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