В Ростовской области из-за коронавируса скончались еще шесть человек

Последние новости о коронавируса в Ростове-на-Дону 2020. Фото: ООН

Сегодня, 19 сентября, в Ростовской области выявили еще 180 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели уже почти 20 тысяч человек. По данным донского правительства, более 80% из них уже выздоровели, а за последние сутки излечились 100 пациентов.

Большинство новых инфицированных выявили в Ростове. На данный момент стационарное лечение получает 1261 пациент. 69 из них находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в результате заражения скончались еще шестеро. Среди них две пожилые женщины, а также четверо мужчин в возрасте от 67 до 80 лет. У всех были диагностированы хронические заболевания. Таким образом, за весь период пандемии жертвами вируса стали 436 человек.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 8808 человек. Всего врачи обследовали 85,4 тысячи человек.