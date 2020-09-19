В Ростове следователь попался на взятке в полмиллиона рублей

Полицейского уволили из органов. Фото: архив "КП"

В Ростове-на-Дону расследуют уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого подозревают в получении крупной взятки. Речь идет о сумме в полмиллиона рублей. Информацию сообщили в региональном следственном комитете.

По данным правоохранительного ведомства, изначально следователь разбирался в деле о мошенничестве. Вскоре появился и фигурант, подозреваемый, у которого полицейский изъял автомобиль в рамках расследования преступления.

Человек, оставшийся без колес, решил вернуть свою машину. За это он предложил сотруднику МВД денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Следователь согласился. В момент передачи крупной суммы полицейского задержали.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве.

На данный момент устанавливаются все детали преступления. Следователь был уволен из органов.