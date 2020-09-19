Зимой в Ростове на левом берегу появится открытый каток

Большой каток на свежем воздухе появится в следующем году. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Ростове-на-Дону в 2021 году планируют открыть первый в городе открытый ледовый каток. По словам главы сити-менеджера Алексея Логвиненко, изначально масштабный проект хотели реализовать на Театральной площади, но вскоре вынужденно отказались.

Как сообщил donnews со ссылкой на главу Ростова, в остальных крупных городах уже есть объекты, где люди могу кататься на открытом воздухе. Алексей Логвиненко посетовал, что в нашем городе тоже должен быть такой каток, чтобы новогодние праздники стали интересней.

- Идея пришла сама собой, потому что во всех городах есть открытый лёд, а у нас нет. Была идея взять и залить льдом Театральную площадь, перекрыть её на 10 дней праздников на Новый год, благо машин в это время не много, и чтобы люди катались, - сказал глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Осуществить задуманные не удалось. Причина в том, что такой объект в самом центре города будет стоит очень дорого. И тогда власти обратили внимание на парк Левобережный, где и планируют установить не ледовый дворец, как обычно, а именно просторный каток на свежем воздухе. Его площадь может быть 40 на 60 метров.

- В следующем точно построим. Современные технологии позволяют, чтобы подобные объекты работали с октябрь по апрель при температуре до +15°С, - добавил Логвиненко.

По его словам, инвесторы уже найдены. На данный момент идет оформление всех необходимых документов.