На Дону число заболевших коронавирусом превысило 20 тысяч человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 сентября 2020. Фото: архив "КП"

Сегодня, 20 сентября, стало известно, что в Ростовской области число инфицированных коронавирусом превысило 20 тысяч человек. За последние сутки заболели еще 178 человек. По данным донского правительства, за период пандемии более 80% зараженных выздоровели, а за последние сутки - 73 пациента.

Большинство новых инфицированных, как правило, в Ростове-на-Дону. В стационарах получают лечение почти 1300 человек. Из них 79 находятся на аппаратах ИВЛ. За минувшие 24 часа скончались еще пятеро.

Это две 63-летние женщины и трое пожилых мужчин. У всех были диагностированы хронические заболевания. Таким образом, за весь период жертвами коронавируса в регионе стал 441 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 8941 человек. Всего врачи обследовали 85,6 тысячи человек.